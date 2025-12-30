volevano che attaccassi la meloni calenda smaschera formigli

Durante un'intervista, Carlo Calenda ha rivelato un retroscena su

È quantomeno interessante il retroscena svelato da Carlo Calenda. Nel corso di un’intervista rilasciata a Ivan Grieco per il suo podcast, il leader di Azione ha riferito un episodio relativo alle dinamiche di "Piazzapulita", programma in onda su La7. L'ex titolare del Mise ha ricostruito una telefonata che sarebbe avvenuta tra gli autori del talk politico di Corrado Formigli e il suo staff. "Gli autori di Formigli dicono ai miei: ‘Ma ci garantisce che attacca la Meloni sulla legge di bilancio?’. E loro gli rispondono: ‘Ti garantiamo che dice ciò che pensa sulla legge di bilancio’. E loro gli hanno risposto: ‘No, allora non viene sulla legge di bilancio, ma viene a fare un confronto con Sachs’" le parole di Calenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

