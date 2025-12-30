Voler essere Diane Keaton tra Corona e Signorini

A volte desideriamo rifugiarci nell’eleganza discreta di Diane Keaton, come in Manhattan, e affermare con semplicità le nostre radici e valori. Tra le personalità di Corona e Signorini, emerge l’importanza di mantenere un’identità autentica e sobria, lontana da eccessi e sensazionalismi. Questa riflessione ci invita a valorizzare la naturalezza e la solidità delle nostre convinzioni, senza rinunciare alla propria autenticità in un mondo spesso effimero.

Ci sono momenti in cui ci si vorrebbe nascondere sotto la sublime ala puritana della Diane Keaton di Manhattan, e dire come lei "io sono di Filadelfia, noi crediamo in Dio. Non parliamo di queste cose". E chiuderla lì, ed evitare d'inzaccherarsi con misteri mediatico-pop e illazioni pop-giudiziarie che sono storiacce "dal materasso alla rete", come diceva in tempi in cui nessuno sospettava un noto media digitale ormai molto mainstream. Basterebbe dire che tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, il mascariatore e il mascariato, non si saprebbe con chi bere un caffè. Però travestirsi da Diane Keaton non basta, si fa la figura della metà d'Italia che siccome non guarda "Falsissimo" o il "GF" e invece legge i giornaloni e vede i telegiornaloni è semplicemente disinformata.

