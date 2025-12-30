Voglio bene ai miei amici ma non sopporto i loro figli | cosa fare per non perdere il rapporto
A volte si può sentire affetto per gli amici, senza tuttavia sviluppare un legame con i loro figli. È importante riconoscere questa distinzione e rispettare i propri sentimenti senza sensi di colpa. La psicologa Catherine E. suggerisce strategie per mantenere saldo il rapporto con gli amici, preservando al contempo il proprio equilibrio emotivo, senza compromettere le relazioni interpersonali.
Non bisogna colpevolizzarsi se non si prova un legame profondo con i figli dei nostri amici. Per la psicologa Catherine E. Wood i sentimenti non vanno forzati: ciò che conta è trovare un equilibrio fatto di gentilezza e confini chiari, capace di proteggere l’amicizia con i loro genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Da “Ti voglio bene” a “Ci sono ancora”: le frasi che i figli adulti vorrebbero sentirsi dire dai genitori:
Leggi anche: Benigni racconta l’incontro con Papa Leone: “Gli voglio bene da morire, è uno dei miei 4 Papi preferiti”
Buon Natale 2025: 30 frasi pronte da inviare per fare gli auguri; “Amici miei” preso sul serio; Benigni racconta l'incontro con Papa Leone: Gli voglio bene da morire, è uno dei miei 4 Papi preferiti; Vittoria: “Mia figlia Viola, 15 anni, ci rimprovera: i miei amici vanno in vacanza e noi no”.
“Voglio bene ai miei amici, ma non sopporto i loro figli”: cosa fare per non perdere il rapporto - Non bisogna colpevolizzarsi se non si prova un legame profondo con i figli dei nostri amici. fanpage.it
“Amici miei” preso sul serio - Ragioni per celebrare i 50 anni dall’uscita di questo film leggendario senza limitarsi a ridere di “supercazzole” e altre “zingarate” ... tempi.it
Me li ha fatti mia suocera riPIENI di AMORE ! Grazie per questi calAMARI ti voglio bene anche io. - facebook.com facebook
Spalletti su Yildiz: “Gli voglio bene come ad un figlio perché so che lui può cambiare le cose. Siamo in sintonia” Yildiz su Spalletti: “Va benissimo se mi urla perché so di essere un giocatore importante per la Juve. Mi piace che mi sproni, ho il carattere per sop x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.