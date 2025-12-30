Voglio bene ai miei amici ma non sopporto i loro figli | cosa fare per non perdere il rapporto

A volte si può sentire affetto per gli amici, senza tuttavia sviluppare un legame con i loro figli. È importante riconoscere questa distinzione e rispettare i propri sentimenti senza sensi di colpa. La psicologa Catherine E. suggerisce strategie per mantenere saldo il rapporto con gli amici, preservando al contempo il proprio equilibrio emotivo, senza compromettere le relazioni interpersonali.

