Vlahovic verso l’addio alla Juventus | se lo contendono tre club E il Milan ha già fatto una mossa furba

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in vista della prossima stagione, con tre club interessati al suo acquisto. Il Milan ha già avviato le trattative, cercando di assicurarsi il centravanti serbo. La situazione rimane in evoluzione, mentre i dirigenti valutano le strategie più opportune per il mercato estivo. La possibilità di un cambio di maglia rappresenta un punto di attenzione per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Vlahovic verso l’addio alla Juventus: se lo contendono tre club. E il Milan ha fatto la sua prima mossa per avvicinare il centravanti serbo. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è entrato in una fase cruciale, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 che lascia aperta ogni possibilità tra rinnovo e addio. A soli sei mesi dalla fine della stagione, la corsa per il centravanti serbo si infittisce: oltre all’interesse del Bayern Monaco, si registra un forte inserimento del Barcellona. I blaugrana, alle prese con l’esigenza di sostituire un Robert Lewandowski ormai verso il tramonto (fermo a zero gol in Champions League nonostante l’opzione per un ulteriore anno), vedono in Vlahovic l’occasione ideale a costo zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic verso l’addio alla Juventus: se lo contendono tre club. E il Milan ha già fatto una mossa furba Leggi anche: Adeyemi Juventus: la mossa di Jorge Mendes per l’ex obiettivo! Cosa ha fatto in queste ultime ore verso una rivale dei bianconeri, retroscena Leggi anche: Icardi può tornare in Serie A! L’ex Inter tra le idee di quel club: e l’agente dell’argentino ha già fatto la prima mossa! La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vlahovic, prove di intesa con la Juventus ma occhio al Barcellona: è il prescelto per il dopo-Lewandowski - Lewandowski, ma la trattativa per il rinnovo con i bianconeri non è stata ancora accantonata ... sport.virgilio.it

Juventus, il dopo Vlahovic è già iniziato: senza di lui, numeri e media da Scudetto - L’infortunio che ha fermato l’attaccante serbo fino a metà marzo ha privato i bianconeri del loro riferimento offensi ... msn.com

vlahovic, il leader della juve di spalletti - Nel momento più delicato della nuova stagione, Dusan ha battuto un colpo: così contro l'Udinese, così a Cremona e, così, in Champions contro lo Sporting Lisbona. gazzetta.it

Vlahovic verso l’addio a 0 alla Juventus: il Milan è alla finestra, ma occhio alla Premier #milanpress x.com

La barca violacea andrà a fondo come il Titanic, dritta verso i 3000 metri. Nel frattempo continuate pure a pensare alla rivalità con la #Juve, alle coreografie indegne e a come insultare #Vlahovic la prossima vol… ah no. La prossima volta non ci sarà, perché - facebook.com facebook

