Vlahovic Juventus | interesse forte dalla Spagna e dialoghi avviati I bianconeri ora ragionano sulla cessione invernale

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, rimane al centro delle attenzioni di diversi club, con il Barcellona in prima fila. Nonostante il lungo infortunio che lo terrà fuori fino a marzo, i dialoghi tra le parti sono avviati e la società valuta una possibile cessione invernale. La situazione si fa sempre più intricata, mentre si attendono sviluppi sul futuro del giocatore e sulla strategia della Juventus.

Vlahovic Juventus, scenario rovente: il Barcellona si muove per gennaio e la società apre alla possibilità di un addio Nonostante il lungo stop che lo terrà fermo fino a marzo, necessario per recuperare dall’operazione all’adduttore, Dusan Vlahovic continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del panorama internazionale. La sua situazione contrattuale — scadenza a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juventus: interesse forte dalla Spagna e dialoghi avviati. I bianconeri ora ragionano sulla cessione invernale Leggi anche: Vlahovic Barcellona, sirene spagnole già per gennaio! Contatti avviati con la Juventus, che ora riflette sulla possibile cessione! Ultimissime Leggi anche: David Juve, clamoroso dalla Spagna: c’è quel club sulle tracce del canadese! Può trattare con i bianconeri in caso di ok alla cessione: i dettagli Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalla Spagna: il Barcellona fa sul serio per Vlahovic, già per gennaio. La posizione del Milan; Rinnovo di Yildiz ad un passo e altre 3 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Vlahovic chiodo fisso del Milan: Tare al lavoro anche a Natale nel rispetto delle regole; Vlahovic e la Juventus: addio sempre più vicino. Vlahovic Juventus: interesse forte dalla Spagna e dialoghi avviati. I bianconeri ora ragionano sulla cessione invernale - Vlahovic Juventus, scenario rovente: il Barcellona si muove per gennaio e la società apre alla possibilità di un addio Nonostante il lungo stop che lo terrà fermo fino a marzo, necessario per recupera ... calcionews24.com

Juve, Vlahovic verso l'addio a fine stagione: 3 club sul serbo - In scadenza di contratto con la Juventus a giugno, Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della nazionale serba, sarebbe molto vicino all'addio al club bianconero a parametro zero. tuttojuve.com

Vlahovic-Barcellona, trattativa possibile: la Juventus prepara il piano B con Raspadori - Nonostante lo stop forzato fino a marzo, periodo necessario per completare il recupero dall’operazione all’adduttore, Dusan Vlahovic continua a essere uno dei nomi più discussi ... tuttojuve.com

Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

Si chiude l'anno solare ed è tempo di bilanci per il numero nove della #Juventus, ovvero #Vlahovic. Gol, prestazioni, sacrificio ma anche qualche problema di cinismo: come valutate il 2025 vissuto da #Vlahovic con la maglia della #Juve Esprimete il - facebook.com facebook

Dusan Vlahovic e il messaggio social per la sua Juve Il serbo ha condiviso sulle proprie storie di Instagram tutto l’entusiasmo per la vittoria di ieri Il numero 9 bianconero è ancora ai box ma scalpita per tornare #Vlahovic #Juventus #spazioJ x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.