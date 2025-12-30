Vlahovic Barcellona sirene spagnole già per gennaio! Contatti avviati con la Juventus che ora riflette sulla possibile cessione! Ultimissime

Il trasferimento di Dusan Vlahovic al Barcellona è al centro delle recenti speculazioni di mercato. I blaugrana stanno valutando l'opportunità di acquisire l'attaccante già a gennaio, con contatti avviati con la Juventus. La società piemontese potrebbe beneficiare di un risparmio di circa 12 milioni di euro, mentre il club spagnolo cerca un sostituto di Lewandowski. La situazione è ancora in evoluzione, con decisioni da prendere nelle prossime settimane.

Vlahovic Barcellona, i blaugrana cercano l'erede di Lewandowski. Contatti per gennaio: la Juventus risparmierebbe 12 milioni di euro. Nonostante il lungo stop forzato che lo costringerà ai box fino al mese di marzo, tempo strettamente necessario per smaltire i postumi dell'operazione all'adduttore, Dusan Vlahovic resta il nome più caldo e discusso del panorama internazionale. La sua complessa situazione contrattuale, con la scadenza fissata inesorabilmente al prossimo giugno e una trattativa per il rinnovo che appare ormai totalmente congelata, continua ad alimentare voci incessanti sul suo futuro.

