Viterbo sempre più precaria | le durate dei contratti di lavoro tra i 4 e i 12 mesi

In Viterbo, la durata dei contratti di lavoro si aggira tra i quattro e i dodici mesi, evidenziando un aumento della precarietà nel tessuto occupazionale locale. Lo afferma il Segretario Generale della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, sottolineando come il lavoro nel Lazio continui a essere caratterizzato da contratti discontinuo e temporanei, con impatti significativi sulla stabilità occupazionale.

