La Regione conferma il suo supporto alla candidatura di Viterbo come Capitale europea della cultura 2033. Dopo alcune incertezze, l’ente ha annunciato la propria adesione, sottolineando l’impegno a collaborare per valorizzare il patrimonio culturale della città e rafforzare il ruolo di Viterbo nel panorama culturale europeo. Un passo importante per l’intera comunità locale e per la promozione del territorio.

Aveva destato preoccupazione il mancato appoggio della Regione alla candidatura di Viterbo a Capitale europea della cultura 2033. In consiglio comunale era stato lanciato l'allarme, nonostante la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, alla presentazione del Festival dell'economia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Viterbo Capitale della cultura, arriva l'adesione della Regione: "Siamo pronti a fare la nostra parte"

Leggi anche: Capitale europea della cultura, il "giallo" della firma: la Regione lascia sola Viterbo?

Leggi anche: Viterbo capitale della cultura: "Regione verso la firma del protocollo, poi riuniamo il comitato promotore"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Tuscia e i suoi musei: quanti visitatori hanno registrato e quali sono stati gli incassi; Capitale della cultura, Allegrini (FdI): Siamo in ritardo; Il Capodanno di Viterbo, presentati gli eventi, musica e festa nella cornice storica; Viterbo: fine e inizio anno tra musica e fontane danzanti.

Il nostro Pansucchio tra "I Panettoni artigianali di “fuori Roma” che puoi però trovare nella Capitale" secondo il magazine 2night.it "Cominciamo con il Pansucchio, che arriva dalla storica Pasticceria Alba di Viterbo, firmato dal maestro lievitista Ermanno Fiorent - facebook.com facebook