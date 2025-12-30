Viterbo Capitale della cultura arriva l' adesione della Regione | Siamo pronti a fare la nostra parte

Da viterbotoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione conferma il suo supporto alla candidatura di Viterbo come Capitale europea della cultura 2033. Dopo alcune incertezze, l’ente ha annunciato la propria adesione, sottolineando l’impegno a collaborare per valorizzare il patrimonio culturale della città e rafforzare il ruolo di Viterbo nel panorama culturale europeo. Un passo importante per l’intera comunità locale e per la promozione del territorio.

Aveva destato preoccupazione il mancato appoggio della Regione alla candidatura di Viterbo a Capitale europea della cultura 2033. In consiglio comunale era stato lanciato l'allarme, nonostante la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, alla presentazione del Festival dell'economia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

viterbo capitale della cultura arriva l adesione della regione siamo pronti a fare la nostra parte

© Viterbotoday.it - Viterbo Capitale della cultura, arriva l'adesione della Regione: "Siamo pronti a fare la nostra parte"

Leggi anche: Capitale europea della cultura, il "giallo" della firma: la Regione lascia sola Viterbo?

Leggi anche: Viterbo capitale della cultura: "Regione verso la firma del protocollo, poi riuniamo il comitato promotore"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Tuscia e i suoi musei: quanti visitatori hanno registrato e quali sono stati gli incassi; Capitale della cultura, Allegrini (FdI): Siamo in ritardo; Il Capodanno di Viterbo, presentati gli eventi, musica e festa nella cornice storica; Viterbo: fine e inizio anno tra musica e fontane danzanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.