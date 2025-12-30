Vita alla guida verso il 2026 | Anno duro ora voglio riportare il Cittadella dove merita

Alessio Vita, capitano del Cittadella, analizza la sfida di Gorgonzola come un momento cruciale prima della sosta. In un anno segnato da difficoltà, il giocatore ritiene fondamentale riportare il club ai livelli che merita, affrontando con concentrazione e determinazione le sfide future. Questa partita rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e crescita della squadra, in vista di obiettivi più ambiziosi nel proseguo della stagione.

Alessio Vita, capitano e perno del centrocampo del Cittadella, guarda alla vittoria di Gorgonzola come a uno snodo importante prima della sosta, ma anche come a un passaggio simbolico dentro un anno tutt’altro che semplice. Il successo per 0-2 contro la Giana Erminio, arrivato dopo tre gare senza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

