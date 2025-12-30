' Visioni d' architettura' Lorenzo Linthout inaugura il 2026 di ' Frameflow' all' Annunziata

30 dic 2025

L’Hotel Annunziata apre il 2026 con “Visioni d’architettura” di Lorenzo Linthout, il primo evento di ‘Frameflow’. Questo progetto annuale dedicato alla fotografia contemporanea utilizza gli spazi dell’hotel come luogo di esposizione e narrazione visiva, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto sul tema dell’architettura attraverso immagini di qualità.

