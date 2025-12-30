L’hotel Annunziata ospita il primo appuntamento del 2026 di Frameflow, progetto dedicato alla fotografia contemporanea. Dopo un anno di mostre mensili con dodici autori e diverse interpretazioni, questa iniziativa prosegue con un nuovo ciclo di esposizioni. La mostra “Visioni d’architettura” di Lorenzo Linthout propone uno sguardo contemplativo sulle strutture architettoniche, offrendo un’interpretazione autentica e sobria di questo tema.

L’hotel Annunziata presenta il primo appuntamento del 2026 di Frameflow, il progetto dedicato alla fotografia contemporanea che, mese dopo mese, ha portato negli spazi dell’hotel dodici autori e dodici visioni differenti nel 2025. Un percorso lungo un intero anno, reso possibile grazie a un innovativo sistema di digital signage che trasforma le pareti in superfici narrative dinamiche e immersive. La nuova mostra, ‘ Visioni d’architettura ’ di Lorenzo Linthout, sarà visitabile dal primo al 31 gennaio negli spazi dell’albergo di piazza Repubblica. Lorenzo Linthout nasce a Verona nel 1974, città nella quale vive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visioni d’architettura, gli scatti di Lorenzo Linthout

