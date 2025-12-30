Violentata e uccisa a Milano ancora senza nome | chi la conosce chiami la polizia Le immagini delle vittima
Una donna trovata senza vita nel cortile di un condominio di Milano, ancora senza identità. Le autorità cercano di raccogliere informazioni e testimonianze per identificare la vittima. Chi la conosce è invitato a contattare le forze dell’ordine. La comunità resta in attesa di chiarimenti e di giustizia.
Si continua a lavorare a tutto campo per cercare di dare un nome alla donna trovata morta ieri nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, stanno cercando di ricostruire attimo per attimo che cosa sia successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere presenti nell’area e nelle zone circostanti il luogo del ritrovamento. La procura di Milano, con il procuratore Marcello Viola e il pm Antonio Pansa, ha autorizzato la diffusione di alcuni frame nella speranza di riuscire a dare un nome alla vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: È ancora senza nome la donna trovata morta a Milano, diffuse le immagini per identificarla
Leggi anche: Milano, ecco le immagini della ragazza trovata morta in cortile. L’appello dei Carabinieri: «Chi la riconosce ci chiami»
Giovane donna trovata morta in un cortile a Milano. “Potrebbe essere stata violentata e uccisa”; Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa; Donna trovata morta a Milano: ha lividi sul corpo, forse violentata e poi uccisa; Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: ipotesi omicidio e violenza sessuale.
Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa - Era seminuda, senza documenti e segni distintivi, apparentemente ha tra i 25 e i trent'anni, subito escuso il gesto volontario, ha trovato il corpo il portiere del parco ... rtl.it
Donna trovata morta in un cortile a Milano, si indaga per omicidio - Addosso aveva solo un paio di pantaloni di una tuta, una felpa aperta sul petto e un paio di scarpe da tennis. ansa.it
Il giallo di via Paruta, la donna "fantasma" trovata morta con i pantaloni abbassati: «Nessuno l'ha mai vista, ma è stata uccisa» - Era senza vita nel cortile di un condominio alla periferia Nord di Milano. leggo.it
Donna morta a #Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.