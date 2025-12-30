Violentata e uccisa a Milano ancora senza nome | chi la conosce chiami la polizia Le immagini delle vittima

Una donna trovata senza vita nel cortile di un condominio di Milano, ancora senza identità. Le autorità cercano di raccogliere informazioni e testimonianze per identificare la vittima. Chi la conosce è invitato a contattare le forze dell’ordine. La comunità resta in attesa di chiarimenti e di giustizia.

Si continua a lavorare a tutto campo per cercare di dare un nome alla donna trovata morta ieri nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, stanno cercando di ricostruire attimo per attimo che cosa sia successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere presenti nell’area e nelle zone circostanti il luogo del ritrovamento. La procura di Milano, con il procuratore Marcello Viola e il pm Antonio Pansa, ha autorizzato la diffusione di alcuni frame nella speranza di riuscire a dare un nome alla vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

