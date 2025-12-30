Nel Palermitano, i carabinieri hanno arrestato un padre e il suo figlio minore, rispettivamente di 47 e 17 anni, dopo una violenta rissa tra condomini a Casteldaccia. Le autorità hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare a seguito di una lite degenerata, evidenziando l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nel quartiere.

Fermati dai carabinieri dopo una lite degenerata. Nel Palermitano, i militari della Arma dei Carabinieri hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un 47enne e del figlio minorenne di 17 anni, residenti a Casteldaccia. I due sono accusati di aver preso parte a una rissa molto violenta tra condomini, avvenuta lo scorso 6 novembre, al termine di una lunga serie di dissidi tra vicini di casa. Dalle liti condominiali alla violenza. Le indagini, supportate dai filmati dei sistemi di videosorveglianza, hanno ricostruito il grave episodio che ha coinvolto sei persone.

© Dayitalianews.com - Violenta rissa tra condomini nel Palermitano: arrestati padre e figlio

