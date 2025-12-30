Viola Park tutti in campo De Gea parla da capitano Vanoli ridisegna la tattica

Dopo il giorno di riposo, la Fiorentina si è riunita al Viola Park, dove De Gea ha preso la parola come capitano. Vanoli ha lavorato sulla strategia, cercando di ridisegnare il volto della squadra. L’atmosfera di ieri ha riflesso un momento di riflessione e impegno, segnando una fase di attenzione e preparazione in vista delle prossime sfide.

Il silenzio del Viola Park, ieri pomeriggio, diceva più di mille parole. La Fiorentina è tornata in campo dopo il giorno di riposo domenicale ma l'aria che si respirava era lontana anni luce dai sorrisi di appena una settimana fa. Quel 5-1 all'Udinese, che sembrava il manifesto della svolta, è infatti già un ricordo sbiadito. Da qualche ora l'umore è di nuovo sotto i tacchi e la ripresa dei lavori in vista della sfida alla Cremonese assomigliava più a un esame da dentro o fuori che a una normale settimana d'avvicinamento al campionato. Lo ha confermato anche l'umore-social della piazza: sotto il video di 50 secondi postato dalla Fiorentina sul suo profilo Instagram, si sono radunati in pochi minuti centinaia di commenti sprezzanti dei tifosi viola, che - eufemismo - hanno invocato una rapida reazione da parte della squadra.

In campo anche alla Vigilia: Fiorentina a lavoro al Viola Park. Le foto odierne - Non conosce sosta il programma di lavoro della Fiorentina, in campo anche stamani al Viola Park in vista del cruciale match di sabato pomeriggio a Parma, contro la formazione di Cuesta. firenzeviola.it

Radio FirenzeViola, prosegue la programmazione: ora c'è "Tutti in campo" - Ora in onda fino alle 18:00 c'è Francesco Benvenuti con "Tutti in campo". firenzeviola.it

L'ALLARME SUONA, MA... Al Viola Park sembrano non capire quello chs ormai tutta Italia ha compreso E poi la domanda del vice direttore @officialbarge: Moise Kean è ancora il giocatore al quale aggrapparsi #fiorentina #kean #violanews - facebook.com facebook

Da gennaio 2026 solo veri uomini. La porta per lasciare il Viola Park sia lascia aperta per tutti, compreso sedicenti stelle, para-fenomeni, ed egoisti dal lauto stipendio. Nessun incedibile! Se retrocessione dovrà essere, meglio arrivarci a testa alta GRAZIE! #Fi x.com

