Vincenzo Comunale torna in tournée con “Prima Pagina”, il suo nuovo monologo. Dopo il successo a Zelig On su Italia 1, il comico partenopeo si presenta con uno spettacolo che affronta le sfide e le riflessioni di una generazione. La tournée partirà da gennaio 2026, portando sul palco un'interpretazione originale e quotidiana delle esperienze di tutti.

Il comico partenopeo, fresco del successo a Zelig On in onda su Italia1, sarà in tour da Gennaio 2026 con un monologo generazionale sulle pagine bianche della vita. Debutta nella sua Napoli dall’8 all’11 gennaio al Teatro Acacia. Poi sarà la volta di Svizzera, Milano, Torino, Roma, Belgio e Spagna.. Dopo l’ennesimo successo televisivo nell’edizione “ Zelig On ” in prima serata su Italia 1, che lo conferma unico comico napoletano nel cast dell’olimpo delle comedy show nazionali, Vincenzo Comunale torna a calcare i palcoscenici con un nuovo spettacolo, scritto e diretto dallo stesso Comunale, che si intitola “ PRIMA PAGINA ” e sarà in tour a partire da Gennaio 2026 con debutto a Napoli presso il Teatro Acacia dall’8 all’11 gennaio. 🔗 Leggi su Parlami.eu

