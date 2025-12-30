Vin brulè spettacoli per bambini e concerti natalizi | a Santa Sofia si fa festa fino all' Epifania

A Santa Sofia, i festeggiamenti natalizi continuano fino all’Epifania, offrendo eventi per tutta la famiglia. Tra laboratori per bambini, concerti di jazz e iniziative gastronomiche, la località si anima con un programma ricco di occasioni di intrattenimento e cultura. Un’opportunità per vivere l’atmosfera delle festività in modo semplice e coinvolgente, mantenendo vivo lo spirito natalizio fino all’inizio del nuovo anno.

