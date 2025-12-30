Vigile del fuoco morto durante un soccorso 22 anni dopo la decisione | alla famiglia di Simone spetta il risarcimento

La Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento della famiglia di Simone Mazzi, il vigile del fuoco di Arezzo morto durante un intervento nel 2003. Dopo quasi 22 anni, il ricorso del Ministero degli Interni è stato respinto, garantendo alla famiglia il riconoscimento delle responsabilità e il risarcimento previsto dalla legge. Un aggiornamento importante sulla vicenda giudiziaria che riguarda un giovane professionista deceduto in servizio.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero degli Interni sul caso di Simone Mazzi, il vigile del fuoco di Arezzo morto a 29 anni durante un soccorso, quasi 22 anni fa. Adesso alla famiglia spetta il risarcimento stabilito, in sede civile, con la sentenza di primo grado a cui il Ministero aveva fatto ricorso, prima in Appello poi in Cassazione. La storia di Simone. Il luogo dell'incidente e nella foto piccola Simone Mazzi Simone era un vigile del fuoco in forza presso il comando di Arezzo. Era il 28 gennaio 2003 quando, durante un intervento, venne calato con una barella per soccorrere un camionista finito fuori strada e ferito alla schiena.

