Videosorveglianza 50mila euro per la E45

Il governo ha annunciato un finanziamento di 50.000 euro destinato a Verghereto, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza del territorio, potenziando le misure di sorveglianza pubblica. I fondi saranno utilizzati per installare nuove telecamere in punti strategici del comune, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

E' in arrivo un finanziamento di 50.000 euro dal governo per l'installazione di alcuni punti di videosorveglianza a Verghereto. "Grazie all'incessante e prezioso lavoro di Fratelli d'Italia, in particolare dell'onorevole Alice Buonguerrieri e del capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami – dice Marco Bardeschi, coordinatore del circolo FdI di Verghereto –, Verghereto potrà contare sullo stanziamento di ben 50.000 euro per l'implementazione del sistema di videosorveglianza. FdI dimostra che alle esigenze dei cittadini si risponde coi fatti". Sul tema, il sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, sottolinea: "E' nostra intenzione investire il finanziamento di 50.

