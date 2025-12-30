videochiamate in carcere il regalo degli avvocati uno smartphone per abbattere i confini

Gli avvocati della Camera penale di Monza hanno donato uno smartphone ai detenuti del carcere di via Sanquirico, permettendo loro di effettuare videochiamate con familiari durante i permessi. Un gesto che mira a ridurre le barriere tra i detenuti e le persone care, offrendo maggiore vicinanza e supporto nei momenti di festa. Un regalo semplice ma importante, che favorisce il mantenimento dei legami affettivi.

Un telefono cellulare per fare le videochiamate ai familiari nelle ore di permesso. È il regalo di Natale che hanno fatto gli avvocati della Camera penale di Monza ai detenuti del carcere di via Sanquirico per abbattere i confini che li separano dalle persone care, ancora di più in questi giorni di festa. I penalisti brianzoli credono nell’articolo 27 della Costituzione che prevede la finalità rieducativa della pena e la risocializzazione del detenuto e hanno uno stretto rapporto con gli ospiti della casa circondariale monzese, recentemente rinnovato con un incontro nella biblioteca del carcere (il video è pubblicato sul canale YouTube della Camera penale di Monza) tra l’avvocata Roberta Minotti e tanti ragazzi detenuti che compongono la redazione del magazine “Oltre i confini” con la direzione editoriale di Antonetta Carrabs, un semestrale alla seconda uscita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

