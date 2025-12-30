VIDEO Vossi | Ztl nel 2026 interventi strutturali per i varchi in uscita Per ora non interverremo sugli orari

Nel 2026, saranno realizzati interventi strutturali sui varchi in uscita della Ztl a Perugia, senza modifiche agli orari attuali. È quanto ha annunciato l’assessore Pierluigi Vossi, responsabile di sport, mobilità e infrastrutture. Questa misura mira a migliorare la gestione del traffico e la sicurezza urbana, mantenendo invariati gli orari di accesso e uscita dalla zona a traffico limitato.

Intervista a Pierluigi Vossi, assessore del comune di Perugia con deleghe a sport, mobilità e infrastrutture connesse."Nel 2025 proseguito il lavoro suk Metrobus-BRT, accompagnato da un percorso di confronto con i cittadini e da modifiche progettuali condivise a San Sisto, Strozzacapponi, via.

