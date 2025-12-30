VIDEO Spera | Disabilità questione al centro dell' agenda politica Messe in campo risorse importanti del bilancio comunale

L'intervista a Costanza Spera, assessora del Comune di Perugia, approfondisce le misure adottate per affrontare le questioni legate alla disabilità. Con deleghe a politiche sociali e pari opportunità, Spera illustra le risorse allocate nel bilancio comunale e le iniziative volte a promuovere inclusione, pari diritti e contrasto alle discriminazioni. Una panoramica sulle azioni concrete messe in campo a livello locale per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.