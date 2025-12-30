VIDEO Spera | Disabilità questione al centro dell' agenda politica Messe in campo risorse importanti del bilancio comunale
L'intervista a Costanza Spera, assessora del Comune di Perugia, approfondisce le misure adottate per affrontare le questioni legate alla disabilità. Con deleghe a politiche sociali e pari opportunità, Spera illustra le risorse allocate nel bilancio comunale e le iniziative volte a promuovere inclusione, pari diritti e contrasto alle discriminazioni. Una panoramica sulle azioni concrete messe in campo a livello locale per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità.
Intervista a Costanza Spera, assessora del comune di Perugia con deleghe a politiche sociali, pari opportunità, diritto all’abitare, contrasto alle discriminazioni e lotta alle disuguaglianze, promozione di politiche a sostegno delle vittime della violenza di genere, nuove cittadinanze.“Nel 2026. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
