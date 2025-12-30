VIDEO La Witch League Basket ha il suo padrone | trionfa il Potere dell’Amicizia

La Witch League Basket si conclude con la vittoria del team

Tempo di lettura: 2 minuti Un successo incredibile, ripagati sacrifici e sforzi. La tre giorni di Witch League dedicata al basket può rappresentare il classico esperimento riuscito. L’edizione zero che può dare inizio a un nuovo appuntamento che va ad aggiungersi a quelli dedicati al calcio che hanno preso già piede. PalaMiwa pieno nelle tre serate, partite di basket accese, giocate incredibili ed emozioni sul filo della sirena: dalla prima gara del girone di qualificazione fino alla finalissima che ha decretato il vincitore. Ultima giornata dedicata alle semifinali. Le magnifiche 4 che hanno avuto l’onore e il piacere di competere per la palma del primo vincitore della Witch league. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

