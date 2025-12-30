Video di autoerotismo in chat con Signorini ma nessun incontro dal vivo | Tommy La Canaglia querela Corona
Tommaso Gentile, noto come Tommy La Canaglia, ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona. La querela riguarda una puntata di Falsissimo in cui si faceva riferimento a un presunto incontro sessuale con Alfonso Signorini, collegato a un video di autoerotismo in chat. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare le informazioni prima di diffonderle, mantenendo un’informazione accurata e responsabile.
Tommaso Gentile, pornoattore noto con il nome d’arte Tommy La Canaglia, ha denunciato Fabrizio Corona dopo una puntata di Falsissimo nella quale si alludeva a un presunto incontro di natura sessuale con Alfonso Signorini. Nella querela ricostruisce il rapporto con l’ex conduttore del Gf Vip, fatto di messaggi, video e foto a sfondo erotico, chiarendo però di non averlo mai incontrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
"Circa tre mesi prima di questa chat, mi trasferisco in questa casa, in affitto, e nell'altra stanza c'è Fabio, un ragazzo che diventa il mio coinquilino e con cui faccio immediatamente amicizia. Mi sembrava di conoscerlo da sempre e stavamo bene. Un giorno, per - facebook.com facebook
