Video di autoerotismo in chat con Signorini ma nessun incontro dal vivo | Tommy La Canaglia querela Corona

Tommaso Gentile, noto come Tommy La Canaglia, ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona. La querela riguarda una puntata di Falsissimo in cui si faceva riferimento a un presunto incontro sessuale con Alfonso Signorini, collegato a un video di autoerotismo in chat. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare le informazioni prima di diffonderle, mantenendo un’informazione accurata e responsabile.

"Circa tre mesi prima di questa chat, mi trasferisco in questa casa, in affitto, e nell'altra stanza c'è Fabio, un ragazzo che diventa il mio coinquilino e con cui faccio immediatamente amicizia. Mi sembrava di conoscerlo da sempre e stavamo bene. Un giorno, per - facebook.com facebook

