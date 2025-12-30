VIDEO Croce | Turismo un anno di risultati importanti Ripensato il sistema di accoglienza e promozione territoriale

In questa intervista, Fabrizio Croce, assessore del Comune di Perugia, analizza i risultati raggiunti nel settore del turismo nell'ultimo anno. Viene approfondito il ripensamento del sistema di accoglienza e promozione territoriale, evidenziando le strategie adottate per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città. Un confronto utile per comprendere le prospettive future e le iniziative volte a sostenere lo sviluppo turistico locale.

Intervista a Fabrizio Croce, assessore del comune di Perugia con deleghe a turismo, città storica, spettacolo dal vivo e creatività urbana, rapporti con le associazioni culturali, economia della notte."Quest'anno raggiunti risultati importanti grazie a un grande lavoro di squadra. Abbiamo.

