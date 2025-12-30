VIDEO Comune di Perugia bilancio 2025 | Mantenuta la continuità dei servizi senza aumento della pressione fiscale

Il Comune di Perugia presenta il bilancio 2025, confermando la continuità dei servizi senza incrementare la pressione fiscale. In un’intervista, la sindaca Vittoria Ferdinandi illustra come il bilancio, approvato nei tempi previsti, abbia garantito stabilità e sostenibilità per la città, mantenendo gli standard di servizio e rispettando gli impegni con i cittadini.

Bilancio di fine anno. Intervista a Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia. "Siamo riusciti a mantenere la continuità dei servizi con un bilancio solido che abbiamo approvato nei termini di legge senza aumentare la pressione fiscale ai cittadini. Questo è stato un grande risultato, a fronte.

