Vibo Marina e il valore di una vita donata | Luigi Papandrea

Vibo Marina ricorda Luigi Papandrea, figura simbolo di dedizione e altruismo. La sua vita, spesa nel servizio e nella solidarietà, rappresenta un esempio di impegno costante per la comunità. Attraverso i gesti quotidiani, Luigi ha dimostrato il valore di una vita donata agli altri, lasciando un segno indelebile nel cuore di Vibo Marina e di chi lo ha conosciuto.

di Paolo Fedele * Ci sono persone che, con la coerenza dei gesti quotidiani, diventano figure storiche di una comunità. Luigi Papandrea è una di queste. Figlio di una famiglia storica di Vibo Marina, quando questo luogo portava ancora il nome di Porto Santa Venere, Luigi rappresenta una memoria viva e operante del territorio. La sua vita si è intrecciata in modo profondo e costante con quella della società civile ed ecclesiastica di Vibo Marina, diventandone uno dei riferimenti più autentici. La sua manità, concreta e generosa, lo ha visto sempre vicino alla parrocchia e all'ambiente ecclesiastico.

