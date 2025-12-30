Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio: si segnalano code tra Ornaro e Ornaro Basso a causa di un incidente, con senso unico alternato. La circolazione si sta gradualmente normalizzando sulle principali arterie. Per il trasporto pubblico, sulla ferrovia regionale Metromare sono sospesi i cantieri notturni fino al 6 gennaio, con orari modificati. Si consiglia di consultare il sito e l’app di Astral Infomobilità per aggiornamenti dettagliati.

Astral infomobilità un saluto è bello trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale sala un incidente provoca code tra lo svincolo Ornaro e Ornaro Basso In entrambe le direzioni attimo senso unico alternato prestare attenzione per il resto la circolazione si va gradualmente normalizzando sulle principali strade e autostrade della nostra regione per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto ultime partenze di treni dai capolinea sono alle ore 23:30 domani le ultime partenze dei treni dai rispettivi capolinea sono alle ore 21 di servizio prosegue poi con il bus fino alle 2 di notte fino al 6 gennaio stop al cantiere serale sulla ferrovia regionale Roma Viterbo nuovo orario per le festività sulla tratta urbana domani orario feriale ultime partenze dei treni dai capolinea Flaminio 05 Montebello alle 20:06 dalle 21 poi alle 2 di notte il servizio prosegue con i bus sostitutivi sulla tratta extraurbana domani orario feriale soppresse corse delle Ore 21:11 del verbo è 21:21 da Catalano maggiori dettagli sul nostro sito e sull'app di Astral infomobilità ed è tutto grazie a Federico Ascani Astral infomobilità vi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

