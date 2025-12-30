Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 19 | 40

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 30 dicembre 2025 alle ore 19:40. La circolazione sulle principali strade e autostrade si sta progressivamente normalizzando, con alcuni rallentamenti sulla Casilina tra Torbella Monaca e Laghetto, e sulla Cassia Tomba di Nerone. Per il trasporto pubblico, sono sospesi i cantieri notturni fino al 6 gennaio, con variazioni negli orari dei treni e dei bus. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito e sull’app di Astr

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio della regione Lazio la circolazione gradualmente normalizzando sulle principali strade e autostrade della nostra regione segnaliamo solo rallentamenti sulla Casilina tra torbella monaca e laghetto nelle due direzioni è più a nord sulla Cassia Tomba di Nerone per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto ultime partenze dei treni da capolinea alle ore 23:30 domani invece ultime partenze dei treni da rispettivi capolinea alle 21 il servizio prosegue poi con il bus fino alle 2 e fino al 3 gennaio stop al cantiere serale anche sulla ferrovia regionale Roma verbo nuovo orario per le festività sulla tratta urbana domani orario feriale con ultime partenze dei treni da capolinea Flaminia 20:05 e Montebello alle 20:06 dalle 21 alle 2 di notte il così poi con i bus sostitutivi e sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo domani orario feriale sono soppresse corse dalle ore 21:11 da Viterbo e delle ore 21:21 da Catalano maggiori dettagli sul nostro sito e sull'app di Astral infomobilità ed è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

