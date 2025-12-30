Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 19 | 10
Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Questo rapporto fornisce una panoramica delle condizioni del traffico a Roma e dintorni, aggiornate alle ore 19:10 del 30 dicembre 2025. Vi segnaliamo alcune situazioni di rallentamento e code su principali arterie come l'A1, l'A24, la Tiburtina, la Casilina e la Via del Mare, per permettervi di pianificare al meglio i vostri spostamenti.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio apriamo con A1 diramazione Roma sud è stato risolto l'incidente Quindi come smaltimento da Torrenova al bivio per il Raccordo Anulare verso il centro urbano della A24 roma-teramo ancora rallentamenti tra Portonaccio e raccordo su quest'ultimo è sul raccordo in esterna code per traffico tra le uscite Ardeatina e diramazione Roma sud è interna tra Cassia e Salaria ci spostiamo sulla Tiburtina con lettera Setteville Tivoli verso quest'ultima sulla Casilina con lettera T tra Tor Bella Monaca e laghetto nelle due direzioni come sulla Cassia con code tra la storta e Tomba di Nerone più a sud per rallentamenti sulla via del mare tra raccordo anulare via di Malafede sulla Colombo 3 Acilia verso Ostia dire tutto da Federico Ascani da strada infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
