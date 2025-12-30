Ecco un’introduzione chiara e sobria, ottimizzata per Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 30 dicembre 2025 alle ore 18:40. Segnaliamo alcune criticità su diverse arterie, tra cui incidenti e traffico intenso, che interessano il Raccordo Anulare, l’A24 e le principali vie cittadine. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio. Questo è un servizio di Astral Infomobil

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la un azione Roma sud dove un incidente provoca code da Torrenova al bivio per il Raccordo Anulare verso il centro e ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo anche qui code da Portonaccio a Raccordo Anulare verso quest'ultimo ma per traffico intenso tu la raccordo anulare in esterna System coda tra le uscite Ardeatina e diramazione Roma sud è interna tra Cassia e Salaria con te anche Tiburtina 3 Setteville Tivoli verso quest'ultima sulla Casilina code tra Tor Bella Monaca e laghetto nelle due direzioni e nei due sensi di marcia Ci sono code anche più a nord della capitale sulla Cassia Tomba di Nerone abbiamo sulla via del mare dove ci sono cose per traffico intenso tra il raccordo anulare via di Malafede e anche nella vicina Colombo code tra Vitinia Acilia verso Ostia ed è per il momento da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18:40

