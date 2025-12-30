Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18 | 10

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio fornito da Astral Infomobilità. Attualmente si registrano code e traffico intenso su diversi tratti, tra cui l'A24, il Raccordo Anulare, la Tiburtina, la Casilina, la Cassia, la via del Mare e la Colombo. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di consultare gli aggiornamenti in tempo reale prima di partire.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code da Portonaccio al Raccordo Anulare verso quest'ultimo è sul Raccordo Anulare in esterna code per traffico intenso tra le uscite Ardeatine diramazione Roma Sud interna con Katia e Salaria così anche sulla Tiburtina 3 Setteville Tivoli verso quest'ultima e sulla Casilina code tra Tor Bella Monaca il laghetto nelle due direzioni più a nord della capitale sulla Cassia code alla storta e Tomba di Nerone anche qui nei due sensi di marcia code sulla via del mare tra Raccordo Anulare e via di Malafede e infine code sulla Colombo tra Vitinia e Acilia verso Ostia ed è tutto da Enrico Ascari da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

