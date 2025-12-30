Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 17 | 25

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 30 dicembre 2025 alle 17:25. Si segnalano code e traffico intenso sul Raccordo Anulare, tra Ardeatina e Roma Sud, e sulla Tangenziale Tiburtina tra Setteville Tivoli e Ostia. Sul fronte ferroviario, sospesi alcuni servizi notturni e variazioni orarie per le festività. Per dettagli e aggiornamenti, consultate il sito

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna code per traffico intenso tra le uscite Ardeatina e diramazione Roma Sud mentre interna code a tratti tra Cassia e Salaria cose sulla Tiburtina tra Setteville Tivoli verso quest'ultima sulla Colombo tra Vitinia e accidia verso Ostia infine code sulla Casilina altezza Borghetto In entrambe le direzioni per il trasporto ferroviario sulla regionale Metromare fino al 3 gennaio sospesi cantieri notturni per tanti ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle 23:30 domani mercoledì 31 ultime partenze dei treni e dei rispettivi capolinea sono alle ore 21 il servizio così poi con il bus fino alle 2 di notte e anche sulla ferrovia regionale Roma Viterbo cantiere serale sospeso nuovo orario per le festività sulla tratta urbana domani orario feriale con ultime partenze dei treni da mulini a Flaminio 20:05 Montebello alle 20:06 e poi fino alle 2 di notte in servizio prosegue con i bus sostitutivi sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo domani orario feriale soppresse le corse delle ore 21:11 da Viterbo e 21:21 da Catalano i dettagli sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 17:25 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso per il rientro dopo le vacanze ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Roma Mobilità. . TG Mobilità #tgm #romamobilita #retetpl #viabilita #ztl #capodanno - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.