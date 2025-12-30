Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 16 | 25

Gentili utenti, ecco un aggiornamento sulla viabilità e i servizi di trasporto nella regione Lazio del 30 dicembre 2025 alle ore 16:25. Si segnalano code e traffico intenso sull’autostrada A1 tra Bivio A1 Roma Nord e Orte, sul raccordo anulare di Roma e sulla viabilità urbana. Per il trasporto pubblico, sono stati sospesi i cantieri notturni fino al 6 gennaio, con variazioni negli orari delle ferrovie regionali. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito e sull’app

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 code traffico intenso tra bivio A1 diramazione Roma nord e Orte in direzione Firenze sul raccordo anulare di Roma in esterna traffico intenso e code tra le uscite Ardeatina e diramazione Roma Sud sulla Tiburtina tra Setteville Tivoli verso quest'ultima ipotesi sulla Colombo tra Vitinia e accidia verso Ostia per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni per tanto ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle 23:30 domani mercoledì 31 dicembre ultime partenze dei treni dai rispettivi capolinea sono alle ore 21 il servizio poi con i bus ultime corse dei bus dal capolinea alle ore 2 fino al 3 gennaio stop al cantiere serale anche sulla ferrovia regionale Roma Viterbo nuovo orario per le festività sulla tratta urbana domani dicembre orario feriale con ultime partenze dei treni dai capolinea Flaminio alle 20:05 e Montebello alle 20:06 dalle 21 alle 2 di notte il servizio prosegue con i bus sostitutivi sulla tratta rubare della Roma Viterbo domani orario feriale sono sul presto forse dalle ore 21:11 da Viterbo e delle 21:21 da Catalano tutti i dettagli sul nostro sito e sull'app di Astral info ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 16:25 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso per il rientro dopo le vacanze ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Roma Mobilità. . TG Mobilità #tgm #romamobilita #retetpl #viabilita #ztl #capodanno - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.