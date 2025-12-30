Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 30 dicembre 2025 alle 15:25. Sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti tra Ardeatina e Roma Sud, mentre il traffico sulle principali vie della regione è generalmente regolare. Per il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metromare sospende i cantieri notturni fino al 6 gennaio, con orari modificati per le festività. Si raccomanda attenzione alla sicurezza stradale durante questa stagione invernale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna per traffico intenso rallentamenti tra le uscite Ardeatina e diramazione Roma sud e il resto la circolazione nella norma sulle principali strade e autostrade della nostra regione per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni per tanto ultime partenze dei treni dal capolinea sono alle 23:30 domani mercoledì 31 dicembre ultime partenze dei treni di rispettivi capolinea sono alle ore 21 il servizio poi prosegui con i bus ultime corse bus dai capolinea sono alle ore 2 il primo gennaio prima e ultime partenze dei treni rispetto alle 7:49 alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 3 gennaio stop al cantiere serale della ferrovia regionale Roma Viterbo nuovo orario per le festività sulla tratta il 31 dicembre orario feriale con ultime partenze dei treni da capolinea Flaminio alle 20:05 e Montebello 20:06 alle 1:39 di notte il servizio prosegue con i bus sostitutivi il primo il 6 gennaio in vigore l'orario festivo prime partenze dei treni da Flaminio alle 7:28 e da Montebello 8:03 sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo il 31 dicembre orario feriale sono soppresse forse dalle ore 21:11 da Viterbo e delle 21:21 da Catalano rimessa gennaio orario festivo dettagli sul nostro sito e sulla Apri Astral infomobilità ed è tutto da Federico Ascani Astral infomobilità Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

