Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 30 dicembre 2025 alle ore 13:25. Sono presenti rallentamenti sulla A1 tra il bivio per Roma Nord e Orte in direzione Firenze, a causa di un incidente risolto. Rallentamenti anche sul Raccordo Anulare tra Ardeatina e Roma Sud. Per il trasporto pubblico, sono sospesi i cantieri notturni sulla ferrovia regionale fino al 6 gennaio, con orari festivi e limitazioni temporanee. Si consiglia di consultare il sito di

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità con servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze risolto l'incidente permangono rallentamenti ora per traffico tra il bivio per la diramazione Roma nord e Orte verso Firenze Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in esterna per traffico rallentamenti tra le uscite Ardeatina e diramazione Roma Sud o nel trasporto pubblico sulla ferrovia regionale m Mary fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono le 23:30 domani mercoledì 31 dicembre le ultime partenze dei treni dai rispettivi capolinea di San Paolo e Colombo sono alle 21 il servizio prosegue con il bus le ultime corse dei bus Dai capolini sono alle 2 il primo gennaio prima e ultime partenze dei treni rispettivamente alle 7:49 e alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop al cane serale sulla ferrovia regionale Roma Viterbo il nuovo orario per le festività sulla trattor Banacher 31 dicembre orario feriale con ultime partenze dei treni dai capolini a Flaminio alle 20:05 monto alle 20:06 dalle 21 alle 2 di notte il servizio prosegue con il bus sostitutivi il primo gennaio il 6 gennaio in vigore l'orario festivo prima e partenze dei treni da Flaminio alle 7:28 e Montebello alle 8:03 sulla strada extraurbana della Roma Viterbo il 31 dicembre orario feriale sono soppresse le corse delle ore 21:11 da Viterbo e delle 21:21 da Catalano il primo e 6 gennaio orario festivo dettagli sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

