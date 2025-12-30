Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 12 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità e il trasporto pubblico a Roma e nel Lazio. Il 30 dicembre 2025, si registrano code sull'A1 tra il bivio Roma Nord e Ponzano Romano e sul Raccordo Anulare interna tra Cassia Veientana e Salaria. Per il Capodanno, il trasporto pubblico prolungato fino alle 2:30 con alcune linee in servizio, mentre in centro si svolge la manifestazione sportiva

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma un incidente code tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare interna per traffico code tra le uscite Cassia Veientana e Salaria in esterna altri rallentamenti dell'ardeatina diramazione Roma sud e le altre notizie il trasporto pubblico o capitolino per il Capodanno 2026 orario prolungato per le linee metropolitane con ultime corse alle 2:30 fino alle 2:30 sono anche 12 linee bus mentre il resto della rete si ferma alle 21 di domani mercoledì 31 dicembre dalle 2:30 alle 8 del primo gennaio sono in servizio poi 5 linee notturne che seguono gli stessi gusti delle metropolitane della ferrovia Metromare dalle 8 di giovedì il servizio della trasporto pubblico riprende sull'intera rete con orario festivo diamo uno sguardo alle 20 nella capitale domani mercoledì dicembre in centro divieti e chiusure al traffico per la manifestazione sportiva We run Rome giunta alla XIV edizione la gara podistica prende il via alle 14 da viale delle Terme di Caracalla e prosegue sulle strade e piazze del centro per citarne alcune Piazza di Porta Capena via dei Cerchi Piazza di Spagna Piazza di Porta Capena con ritorno alle Terme di Caracalla contestualmente sono degli Atelier del trasporto pubblico

