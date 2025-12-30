Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 11 | 25

Ecco un’introduzione sobria e chiara, adatta a Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 30 dicembre 2025 alle ore 11:25. Si segnalano rallentamenti e code sulla A1 Firenze-Roma a causa di un incidente rimosso, con persistenti congestioni sul Raccordo Anulare e altre arterie interne. Per il Capodanno, i servizi di trasporto pubblico sono prolungati e alcune vie sono interdette al transito in occasione degli eventi,

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma un incidente la causa Code in avvicinamento all'uscita di Ponzano Romano direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare rimosso l'incidente permangono rallentamenti in interna tra le uscite Tiburtina e a 24 sempre in internal code qui per traffico tra Salaria in esterna si rallenta dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud situazione invariata sulla turbano della Roma Teramo code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro Le altre notizie trasporto pubblico capitolino per il Capodanno 2026 orario prolungato per le linee metropolitane con ultime corse alle 2:30 fino alle 2:30 Sono in strada anche 12 linee bus mentre il resto della rete si ferma alle 21 di mercoledì 31 dicembre dalle 2:30 alle 8 del primo gennaio sono in servizio 5 linee notturne che segue gli stessi percorsi delle metropolitane della ferrovia Metromare dalle ore 8 di giovedì il servizio della trasporto riprende sull'intera rete con orario festivo chiamo sguardo agli eventi nella capitale c'è attesa per il concerto di fine anno al Circo Massimo inizio alle ore 21 da da questa notte attivo il divieto di sosta sulle strade a 10 per domani mercoledì 31 dicembre Sono interdette al transito veicolare dalle 7 via dei Cerchi tra Porta Capena e San Teodoro poi dalle 18 l'interdizione al transito veicolare estesa a via dell'Ara massima di Ercole via del Circo Massimo le chiusure interesseranno anche in piazzale Ugo La Malfa via della Greca via delle Terme deciane via della Fonte di Fauno e via dell'Ara di Conso dalle 7 del 31 e fino a cessate esigenze del 2 gennaio sono deviate quattro linee di bus da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

