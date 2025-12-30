Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 10 | 25

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 30 dicembre 2025 riporta che, dopo la risoluzione di un incidente su via Maremmana, la circolazione è regolare in entrambe le direzioni. Per il trasporto ferroviario, fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni, con partenze dei treni ridotte e servizi sostitutivi di bus. Per dettagli su orari e variazioni, consultare il sito o l’app di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente avvenuto su via Maremmana siamo in prossimità del casello di San Cesareo circolazione è regolare nelle due direzioni le altre notizie al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale metro mare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea 23:30 domani mercoledì 31 dicembre le ultime partenze dei treni dei rispettivi capolinea tu non le 21 il servizio prosegue con i bus le ultime corse dei bus dai capolinea sono alle 2 della notte successiva il primo gennaio prima e ultime partenze dei treni rispettivamente alle 7:49 alle 23:30 e 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop al cantiere sera adesso la ferrovia regionale Roma Viterbo il nuovo orario per le festività sulla tratta urbana del 31 dicembre orario feriale con ultime partenze dei treni dai capolinea Flaminio alle 20:05 Montebello alle 20:06 dalle 21 alle 2 di notte il servizio prosegue con il bus sostitutivi il primo gennaio 6 gennaio in vigore l'orario festivo prima e partenze dei treni da Flaminio alle 7:28 e da Montebello alle 8:03 tu la tratterai Albana della Roma Viterbo il 31 dicembre orario feriale sono soppresse però le corse delle 21:11 da Viterbo in delle 21:21 da Catalano il primo e 6 gennaio la ferrovia osserva Lorenzo festivo dettagli sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità da Gino Pandolfi l'altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 10:25

