Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente avvenuto su via Maremmana code tra via del Turchino e via Moncenisio nei due sensi di marcia siamo in prossimità del casello di San Cesareo le altre notizie il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale metro mare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni tanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono le 23:30 domani mercoledì 31 dicembre le ultime partenze dei treni da ispettivi capolinea sono alle 21 il servizio prosegue con il bus le cose di bus da i capolinea sono alle 2 il primo gennaio prima e ultime partenze dei treni rispettivamente alle 7:49 alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop al cantiere serale sulla ferrovia regionale Roma Viterbo il nuovo orario ora per le festività sulla tratto urbano e il 31 dicembre orario feriale con ultime partenze dei treni dai capolinea Flaminio a Lentini 5 Montebello alle 20:06 dalle 21 alle 2 di notte il servizio prosegue con il bus sostitutivi il primo gennaio il 6 gennaio in vigore l'orario festivo con prima e partenze dei treni da Flaminio alle 7 da Montebello alle 8:03 sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo 31 dicembre orario feriale sono soppresse le corse delle ore 21:11 da Viterbo e delle ore 21:21 da Catalano il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo dettagli sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità da Gina Pandolfo l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

