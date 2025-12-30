Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 08 | 40

Buongiorno, ecco le principali informazioni sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio. Attualmente, la rete viaria presenta pochi impedimenti, con qualche rallentamento sul Raccordo Anulare di Roma all’altezza dell’uscita Appia. Per quanto riguarda i servizi ferroviari e autobus, si segnalano variazioni legate alle festività e ai cantieri notturni. Per dettagli aggiornati su orari e percorsi, consultate il sito o l’app di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore di martedì 30 dicembre situazione per mani Prima di impedimenti sulla rete viaria regionale gli spostamenti sono minimi unica eccezione a Roma sul Raccordo Anulare si rallenta all'altezza dell'uscita Appia sia interna sia esterna le altre notizie da trasporto pubblico sulla e regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni da i capolinea sono le 23:30 domani mercoledì 31 dicembre le ultime partenze dei treni da rispettivi capolinea alle ore 21 il servizio prosegue con il bus le ultime corse dei bus dai capolinea sono alle 2 di notte il primo gennaio prima e ultime partenze dei treni rispettivamente alle 7:49 alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo la ferrovia regionale Roma Viterbo tra torba nel 31 dicembre segue l'orario feriale con ultime partenze dei treni dai capolini Alle 20:05 alle 20:06 dalle tu no alle 2 di notte servizio prosegue con i bus sostitutivi il primo gennaio il 6 gennaio in vigore l'orario festivo prime partenze dei treni da e Flaminio alle 7:28 e da Montebello alle 8:03 da tratta extraurbana della Roma Viterbo 31 dicembre osserva l'orario feriale soppresse le corse delle 21:11 da Viterbo in delle 21:20 da Catalano primo e 6 gennaio orario festivo dettagli sul nostro sito e sull'app di Astral infomobilità Regina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 08:40

