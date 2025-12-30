Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 07 | 25

Buongiorno, questa è la situazione del traffico sulla rete viaria regionale del Lazio alle 07:25 del 30 dicembre 2025. La viabilità è generalmente scorrevole, con alcune eccezioni a Roma sul Raccordo Anulare e sulla Tangenziale Est. Per l’evento sportivo

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico privo di impedimenti sei prime ore del mattino sulla rete viaria regionale gli spostamenti sono minimi uniche eccezioni a Roma sul Raccordo Anulare in interna si rallenta all'altezza dell'uscita e sull'altra turbano della Roma Teramo in prossimità di Porto direzione tangenziale est e le altre notizie domani mercoledì 31 dicembre nella capitale in centro divieti e chiusure al traffico per l'evento sportivo We run Rome 2 Total la quattordicesima edizione la podistica prende il via alle 14 da viale delle Terme di Caracalla prosegue sulle strade e piazze del centro per citarne alcune Piazza di Porta Capena via dei Cerchi Piazza di Spagna Piazza di Porta Capena con ritorno alle Terme di Caracalla contestualmente sono deviate le linee del trasporto pubblico dettagli su infomobilità punto Astral Spa una Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perde e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

