Via Lucca arriva lui | il Napoli può chiudere il colpo c’è l’annuncio di Di Marzio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Artem Dovbyk, attualmente in uscita dalla Roma, avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera in Italia. La decisione rappresenta un possibile sviluppo per il mercato del Napoli, che potrebbe chiudere l’affare. Restano da definire i dettagli, ma l’interesse sembra concreto e potrebbe portare a un accordo nelle prossime settimane.

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dichiarato che Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma, vorrebbe restare in Italia. Due le possibili soluzioni per l'attaccante ucraino: il Milan o il Napoli. I campioni d'Italia in carica potrebbero proporre lo scambio con Lorenzo Lucca. Napoli, idea Dovbyk: possibile scambio con Lucca. Le tre vittorie consecutive tra Supercoppa Italiana e Serie A hanno portato grande serenità in casa Napoli. Anche l'imminente sessione di calciomercato, che prima appariva un'impellenza, si è trasformata in una finestra in cui cogliere eventuali opportunità. Una di queste porta ad Artem Dovbyk, che dovrebbe lasciare la Roma dopo un anno e mezzo con più ombre che luci nella Capitale.

