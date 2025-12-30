Via libera del Parlamento alla Legge di bilancio Meloni | Giù le tasse sostegno a sanità e lavoro | impegni mantenuti

Il Parlamento ha approvato la Legge di bilancio 2026, confermando interventi su tasse, sanità e lavoro. Dopo una lunga sessione, l’Assemblea si è riunita nuovamente per le dichiarazioni di voto, segnando il conclusivo passo del processo legislativo. Questa legge rappresenta un impegno del governo a sostenere i cittadini e le imprese, mantenendo le promesse fatte in sede politica e istituzionale.

Oggi, martedì 30 dicembre, è il giorno della verità per la Legge di bilancio 2026. Dopo la lunga nottata parlamentare e l'esame mattutino degli ordini del giorno, a partire dalle 11 l'Assemblea si riunisce nuovamente per le dichiarazioni di voto. Con una maggioranza dei sì, come ci si aspetta data la fiducia incassata dal governo nella serata di ieri, viene dato il via libera definitivo al testo della Manovra.

Manovra, via libera della Camera con 216 sì. Schlein: «Una legge di Bilancio sbagliata e di austerità» - In nottata gli ordini del giorno, stamani previsto l'ultimo sì al testo. leggo.it

La Manovra dell’austerity è legge: via libera definitivo della Camera - Dopo un iter tormentato, una discussione parlamentare praticamente azzerata e tanti litigi interni alla maggioranza, la legge di Bilancio nel segno ... lanotiziagiornale.it

