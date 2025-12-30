Via l’autoinfermieristica in Valdarno Chiassai | Scelta inspiegabile
La sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, commenta l’interruzione del servizio di autoinfermieristica in Valdarno, evidenziando come la carenza di medici continui a compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria locale. La decisione, definita “inspiegabile”, solleva preoccupazioni sulla gestione delle emergenze e sulla tutela della salute dei cittadini, sottolineando la necessità di interventi mirati per garantire servizi sanitari adeguati nel territorio.
La sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai Martini interviene duramente sull’interruzione del servizio:“La carenza di medici colpisce ancora una volta la sanità del nostro territorio, con gravi ripercussioni sull’emergenza-urgenza. Con il nuovo anno, sotto la solita definizione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
