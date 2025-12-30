Via l’autoinfermieristica in Valdarno Chiassai | Scelta inspiegabile

La sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, commenta l’interruzione del servizio di autoinfermieristica in Valdarno, evidenziando come la carenza di medici continui a compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria locale. La decisione, definita “inspiegabile”, solleva preoccupazioni sulla gestione delle emergenze e sulla tutela della salute dei cittadini, sottolineando la necessità di interventi mirati per garantire servizi sanitari adeguati nel territorio.

Depotenziamento del servizio emergenza-urgenza in Valdarno. Botta e risposta tra Chiassai e Asl - Arezzo, 23 settembre 2024 – La denuncia è partita sui social dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, che ha annunciato che dal 1 ottobre la Regione Toscana cancellerà il servizio dell’auto ... lanazione.it

Cristiano Romani. . L'autoinfermieristica, nonostante le eccellenti statistiche, viene tolta dall' Asl Sud Est e dalla Regione Toscana. I rischi per il NS territorio e come la penso. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.