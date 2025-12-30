Via Fiorentina un altro incidente Auto contro bici nella notte Una donna in terapia intensiva

Nella notte tra domenica e lunedì, sulla Statale Fiorentina tra Ponte alla Pergola e Bottegone si è verificato un incidente tra un'auto e una bicicletta. L'evento ha coinvolto una donna, attualmente in terapia intensiva. L'accaduto riaccende l'attenzione sulla sicurezza lungo questa tratta stradale, dove si registrano frequenti episodi di incidentalità.

PISTOIA Ancora un terribile incidente sulla Statale Fiorentina, nel tratto tra Ponte alla Pergola e Bottegone intorno alle una della notte tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre. Ad avere la peggio una donna di 41 anni, che sarebbe stata investita da un'auto proveniente da Bottegone in direzione Pistoia mentre viaggiava su un mezzo a due ruote. L'impatto è stato talmente violento che, secondo quanto hanno riportato alcuni testimoni sul posto al momento dell'incidente, non era possibile distinguere se si trattasse di una bicicletta o di un motorino, per le condizioni del mezzo ridotto a un groviglio. Da più parti si chiede di studiare, e attuare, soluzioni concrete a difesa della sicurezza di tutti.

Incidente mortale a Pistoia, due le vittime: la suocera viene investita, la nuora è colta da malore - Tragico incidente nel tardo pomeriggio del 26 dicembre: una donna è stata investatita e l'altra che era con lei è morta per arresto cardiaco: le vittime sono Liliana Podestà, 87 anni, e la nuora Laura ... msn.com

Incidente stradale, muoiono suocera e nuora - L'anziana è stata travolta da un'auto, la nuora, che camminava a fianco a lei, è stata colpita da un malore che le è stato fatale ... rainews.it

