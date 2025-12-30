Via Autostrada dal 12 gennaio la riqualificazione del nuovo viale di accesso alla città
A partire dal 12 gennaio, via Autostrada verrà riqualificata con un progetto di rinnovamento del nuovo viale di accesso alla città. L’intervento prevede la piantumazione di circa 200 alberi, contribuendo a creare un’area più verde e accogliente. Questa iniziativa completa i lavori già avviati con la realizzazione della fontana all’incrocio di via Carnovali, migliorando la qualità urbana e l’ambiente circostante.
I LAVORI. Un progetto che trasformerà via Autostrada in un nuovo viale alberato di accesso alla città, circa 200 alberi, completando così quanto avviato con la realizzazione della fontana all’incrocio di via Carnovali. I lavori dal 12 gennaio: tutto accessibile per la fine del 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
