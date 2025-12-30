Vi meritate Checco Zalone

Checco Zalone, noto attore e comico italiano, è spesso al centro di discussioni politiche e culturali. Recentemente, un tweet di Matteo Renzi ha evidenziato come il suo nome venga usato nel dibattito pubblico, anche in ambito politico. In questo contesto, si può riflettere sul ruolo di Zalone nel panorama italiano, considerandolo come figura di intrattenimento e come simbolo di un certo senso dell’umorismo nazionale.

Non avendo visto Buen camino, il film del momento, abbiamo tutte le carte in regola per discuterne. Ma Checco Zalone, nell'emisfero politico italiano, da che parte sta? La cosa in realtà ci era indifferente, ma poi ieri abbiamo letto il tweet di Matteo Renzi (lui sì perfetto per un cinepanettone): «Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l'opposizione è imbarazzante. Ma almeno a Natale si potrà ridere con Zalone senza che un film diventi l'ossessione dei Fratelli d'Italia?». Un commento che ci ha fatto ridere più del film che non abbiamo visto.

Perché Checco Zalone non merita molte delle critiche che sta ricevendo - In quattro giorni di programmazione Buen Camino ha portato più di 3 milioni di italiani al cinema, eppure alcuni sembrano voler a tutti i costi demolire quello che in realtà funziona: perché succede?

Checco Zalone fa incursione in un cinema di Bari : "In sala tutti amici, non hanno pagato…sono loro che dovrebbero ringraziare me" - Il comico pugliese sorprende gli spettatori del Cinema Galleria insieme al regista Nunziante: "In sala tutti amici, non hanno pagato"

Il ritorno di Checco Zalone con Buen Camino

Ve lo meritate Checco Zalone. Sia che siate di destra sia che siate di sinistra x.com

In un post pubblicato sui suoi profili social il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha criticato duramente le strategie comunicative del centrodestra, definendo "imbarazzante" il tentativo di attribuire alla destra Fratelli d'Italia persino la popolarità di Checco Zalone

