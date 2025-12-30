Vescovo in visita al Canale lunense

Il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha effettuato una visita al Consorzio Canale Lunense per lo scambio di auguri natalizi. L’incontro si è svolto nel Salone della Deputazione della storica palazzina di via Paci 2, offrendo un’occasione di confronto e di condivisione con la comunità locale. La visita ha rafforzato il legame tra le istituzioni religiose e il territorio, con un semplice gesto di vicinanza e attenzione.

Il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha visitato il Consorzio Canale Lunense per lo scambio di auguri natalizi nel Salone della Deputazione della storica palazzina di via Paci 2. Il presule era accompagnato dal segretario Gianluca Galantini. Ad accoglierlo la presidente Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani e il vicepresidente Lucio Petacchi, insieme ad alcuni consiglieri dell'ente e a un nutrito numero di dipendenti. Nel suo intervento, Tonelli ha ricordato come il lavoro quotidiano del Consorzio nasca dalla cura dell'acqua, risorsa preziosa e fragile che significa vita, sicurezza, sviluppo e tutela del territorio.

