Verstappen senza titolo ma re della F1 | i piloti lo votano ancora il migliore dell’anno

Nonostante il titolo mondiale della F1 2025 sia stato assegnato a Lando Norris, molti piloti e addetti ai lavori continuano a considerare Max Verstappen il migliore dell’anno. La sua costanza e abilità in pista mantengono alta l’attenzione su di lui, rendendolo ancora oggi un punto di riferimento nel mondo della Formula 1. Un riconoscimento che, al di là dei risultati ufficiali, testimonia il rispetto e l’ammirazione nel circuito.

Il titolo mondiale della F1 nel 2025 è andato a Lando Norris, ma nella considerazioni di tutti, piloti in primis, il migliore resta lui, Max Verstappen. E' quanto emerso nell'elezione del "Pilota dell'anno", tradizionale sondaggio organizzato dal sito della F1 in cui i vari racing drivers e Team Principal esprimono le loro preferenze. Ebbene, per il quinto anno consecutivo, Max è stato nominato il migliore. Una sistema di votazione in cui tutti primattori della pista hanno stilato una graduatoria, chiaramente anonima, in cui indicare dal primo al decimo i migliori alfieri del campionato di questa stagione.

