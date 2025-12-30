Mentre le festività hanno interrotto gran parte delle competizioni di Coppa del Mondo, alcuni atleti azzurri continuano il proprio percorso di preparazione verso Milano-Cortina. Tra loro, Federica Brignone, impegnata nella sua rincorsa, e le biathlete Wierer e Vittozzi, che seguono allenamenti personalizzati per ottimizzare le performance. In questo periodo di pausa, il focus resta sulla preparazione e sulla determinazione degli atleti italiani in vista delle prossime sfide.

L’arrivo delle festività ha fermato la maggior parte dei circuiti di Coppa del Mondo degli sport invernali, ma non tutti. Come da tradizione, sci alpino, sci di fondo e salto con gli sci dopo Natale hanno ripreso l’attività. Sci alpino. Il miglior risultato della settimana azzurra è arrivato nel super G di Livigno, dove Dominik Paris ha chiuso quinto. In top-10 è arrivato anche Guglielmo Bosca, ottavo. Nel gigante femminile di Semmering (Austria) l’Italia ha ottenuto due piazzamenti tra le migliori dieci. Lara Della Mea, con il settimo posto, ha confermato la crescita dell’ultimo periodo e alle sue spalle è giunta Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: la rincorsa di Brignone, gli allenamenti personalizzati di Wierer e Vittozzi

Leggi anche: Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: dominio nello snowboard, Conti-Macii da record nel pattinaggio di figura

Leggi anche: Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: ottimi segnali da biahtlon, slittino e snowboard. Che show di Pellegrino a Davos

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: biathlon da sogno e snowboard schiacciasassi; Olimpiadi invernali, rincari per alberghi e affitti a Milano: la situazione zona per zona; Napoli accoglie la Fiamma Olimpica e Paralimpica Milano Cortina 2026; La serenità di Lisa Vittozzi verso Milano-Cortina 2026: «Non voglio che diventi un’ossessione.

Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: dominio nello snowboard, Conti-Macii da record nel pattinaggio di figura - Nella settimana in cui la fiamma olimpica è arrivata in Italia e ha iniziato il suo viaggio in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, gli azzurri degli sport invernali hanno conquistato tre vittorie ... ilfattoquotidiano.it

Verso Milano-Cortina 2026: tutti i nuovi collegamenti tra treni e autobus - FS potenzia treni e bus per Milano Cortina 2026: Frecciarossa, Regionali e collegamenti diretti verso le sedi olimpiche. missionline.it